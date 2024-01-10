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''Camiye gidiyorum'' dedi, dağda cesedi bulundu

''Camiye gidiyorum'' dedi, dağda cesedi bulundu
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Isparta'da camiye gitmek için evden çıkan ve 5 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki adam, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, dağda ölü bulundu.

Bağlar Mahallesi'ndeki evinden 5 Ocak günü 'Camiye gidiyorum' diyerek ayrılan D.A.'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine D.A.'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Sav beldesi mevkisinde dağda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin, D.A. olduğu tespit edildi. Argun'un cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

D.A.'un bulunduğu bölge ile evi arasındaki mesafenin yaklaşık 10 kilometre olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. D.A.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. 

DHA

Etiketler ısparta kayıp ceset dağ
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