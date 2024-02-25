Çanakkale'de kan donduran cinayet! Eşini öldürüp, kardeşiyle birlikte gömdü

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Eşini otomobilde boğduğunu itiraf eden zanlı, ''Nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim'' dedi.

Çanakkale’de bir kadın korkunç bir cinayete kurban gitti.

Olay, 16 Şubat’ta Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; F. Y. bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi S.G.Y.’ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi.

Konuşmak istediğini söyleyen F. Y., S.G.’yi otomobil ile alıp, Biga yönüne doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. F. Y., ilk eşinden 2 çocuğu olan S.G.’i iple boğdu. Y., daha sonra cesedi Biga ilçesi Çavuşköy mevkisindeki bir hafriyat alanına gömdü.

S.G.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

SUÇUNU İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Çalışma başlatan polis, S.G.Y.’ın Lapseki’de bir otomobile binip, F. Y. ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Y. ifadesinde; cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 18 Şubat’ta S.G.’in cansız bedenine ulaştı.

Polis, cesedi gömerken F. Y.’ye yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Y.Y.’yi de gözaltına aldı. Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

HASTANEYE GİTMEDİ, ÖLMESİ İÇİN ŞEHİR TURU ATTI

F. Y., savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi S.G.Y. ile 8 aydır ayrı yaşadıklarını söyledi.

İfadesinde işlediği cinayetin ayrıntılarını anlatan Y., “Hareketsiz kalınca sıkmayı bıraktım. Bu esnada arabayı hareket ettirdik ve Lapseki içinde turlamaya başladık. O esnada yanlış kontrol etmediysem, S.'nin nabzı atıyordu. Ancak ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim. Bir müddet sonra öldüğünü fark ettim.” dedi.

“ÖLDÜ” DİYEREK ARKA KOLTUĞA KOYDU

Savcılıktaki ifadesinde olay günü ağabeyi F.Y. ile kahvehanede karşılaştıklarını belirten Y.Y. ise “Yengem hareketsiz kaldıktan sonra 'öldü' diyerek arka koltuğa benim yanıma koydu. İlk başta korktuğum için müdahale edemedim. Akabinde şoka girmiştim, ne yapacağımı bilmiyordum. Araç ile dolaştıktan sonra Biga ilçesine geldik. İlk başta yengemin cesedini köprüden çaya atmak istedik. Ancak yengem çok kilolu olduğundan kaldıramadık. Bunun üzerine Çavuşköy'deki tarlaların yanındaki su kanalı için açılmış çukura attık. Üzerini de molozlar ve toprak ile kapattık.” dedi.

DHA