Çankırı'da korkutan deprem
AFAD, Çankırı ilinin Ilgaz ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 20.04'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.45 kilometre altında gerçekleştiği öğrenildi.
İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 1, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-01
Saat:20:04:26 TSİ
Enlem:40.98639 N
Boylam:33.41917 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/xp6IbaOKfB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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