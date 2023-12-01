Çankırı'da korkutan deprem

AFAD, Çankırı ilinin Ilgaz ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 20.04'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.45 kilometre altında gerçekleştiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı kaydedildi.