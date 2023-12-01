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Çankırı'da korkutan deprem

Çankırı'da korkutan deprem
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AFAD, Çankırı ilinin Ilgaz ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre; Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 20.04'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.45 kilometre altında gerçekleştiği öğrenildi. 

İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı kaydedildi.

Etiketler çankırı çankırıda deprem deprem
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