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Cenaze aracının önüne yatıp, feryat etti: ''Çocuğuma sahip çıkamadım''

Cenaze aracının önüne yatıp, feryat etti: ''Çocuğuma sahip çıkamadım''

Antalya'da 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazesinin alınması sırasında cenaze aracının önüne yatan annesi ''Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım'' diyerek feryat etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil- Esra K. çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra K., oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM'

Doruk K.'nin cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra K., önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan K., "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü. Doruk K.’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.

DHA

Etiketler cenaze aracı doruk boğulma havuz
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