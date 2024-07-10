Cerrahpaşa Tıp'ta '''ölümcül bakteri'' bulundu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde farklı birimlerden alınan su örneklerinde ciddi akciğer enfeksiyonuna (lejyoner zatürresi), hatta ölümlere yol açabilen ‘legionella pneumophila’ bakterisi saptandı.

Diken'den Mesude Demir'in haberine göre, hastanede 48-72 saatten daha uzun süredir yatan, zatürre belirtileri bulunan hastaların legionella açısından da değerlendirilmesi istendi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde bakteriyle ilgili ilk uyarı, 16 Mayıs’ta, enfeksiyon kontrol komitesi başkanı Prof. Dr. Neşe Saltoğlu tarafından yazılı olarak yapıldı. Yazıya göre o tarihe kadar hastanede legionella pneumophila kaynaklı hastalık saptanmadı. Ancak bununla farkındalığın artırılması ve daha etkin tanının geliştirilmesi amaçlanıyordu.

Tüm birimlere ulaştırılan söz konusu yazıyla ayrıca hastaneye legionella testi temin edilmesi de istendi.

İkinci uyarıyı ‘Acele’ başlığıyla 5 Temmuz’da, başhekim vekili Dr. Yılmaz Keskindemirci yaptı. Bu uyarı da ilki gibi tüm birimlere gönderildi.

Her iki uyarıda ayrıca, 39.4 santigrat derecenin üzerinde ateşi, 100’ün üzerinde nabzı, ishal veya nörolojik ve başka sıralanan belirtileri bulunan hastalara ileri tetkikler yapılması istendi.

Başhekim imzalı yazıda da legionella testi temin edilmesi gerektiği yinelendi.

“SALGIN YAPABİLİR” UYARISI

Lejyoner zatürresiyle ilgili soruları yanıtlayan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç bakterinin suda ürediğini ve solunum yoluyla vücuda girerek zatürre yaptığını söyledi.

Kılınç, özellikle 65 yaş üstündekiler ya da kronik hastalığı bulunanlarda zatürrenin ağır seyrettiğini söyledi. Bakterinin su kuleleri, tankları, depoları gibi durağan sularda ürediğini anlatan Kılınç şöyle devam etti:

“Oluşmasını engellemek mümkün. Buraların düzenli dezenfekte edilmesi, bu bakteri açısından takip edilmesi şart. Teknik servislerin, hastanelerde enfeksiyon kontrol komitelerinin düzenli olarak gerekli dezenfeksiyonların yapılıp yapılmadığını, tedbirleri kontrol etmeleri gerekiyor. Bu ihmal edilirse salgın yapabilir. Özellikle yaz aylarında su tanklarının dezenfekte edilmesi önemli.”

BELİRTİLERİ NELER?

Bulantı, kusma, ishal gibi akciğer dışı belirtiler görülebileceğine dikkat çeken Kılınç, şunları söyledi:

“Deneyimli olmayanlar bir sindirim sistemi hastalığı sanabiliyor. Kan tuzunu (sodyum) çok düşürüyor. Zihinsel fonksiyonların bozulmasına yol açabiliyor. Bilinç bulanıklığı gibi nörolojik belirtiler de görülebiliyor. Uygun ve etkili antibiyotiklerimiz var.”

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