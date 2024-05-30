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Çevik kuvvet polisi evinde ölü bulundu

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İstanbul Bayrampaşa'da çevik kuvvet polisi B.K., tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Bayrampaşa’da Orta Mahallesi, Göksu Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru B.K'dan haber haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girildiğinde B.K.'nın hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.K.'nın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis memuru B.K'nın asıl ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek. Öte yandan, B.K'nın dün öğle saatlerinde saçına dökülmelere karşı yapılan PRP işlemi uyguladığı, ardından akşam saatlerinde halı saha maçına gittiği ve vücudunda herhangi bir yara izi olmadığı öğrenildi.

İstanbul Bayrampaşa'da çevik kuvvet polisi B.K., tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

 

DHA

Etiketler bayrampaşa çevik kuvvet polisi ölüm
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