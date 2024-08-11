Cezaevinden firar edip, eşini bıçakladı

Kayseri'de cezaevinden kaçan bir kişi tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak yaraladı.

Kayseri'de cezaevi firarisi G.Ü., tartıştığı eşi Y.Ü.'yü çocuklarının yanında bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan G.Ü., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 16:30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Saba Sokak'ta meydana geldi. Y.Ü çocuklarıyla birlikte çantalarını da alarak evden çıktı. O sırada eşi ile karşılaştı. Y.Ü. ile G.Ü. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada G.Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Y.Ü.'yü çocuklarının yanında yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde kaçan G.Ü., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Huzurlu Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen G.Ü. polis merkezine götürüldü. (DHA)

DHA