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  4. 25 Aralık 2019 17:28

Cinsel taciz öğretmenlerine anlatınca ortaya çıktı !

Mersin'de bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Cinsel taciz öğretmenlerine anlatınca ortaya çıktı !
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Mersin'de bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi M.A.B.'nin, 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.A.B.'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Merkez Akdeniz ilçesinde bir ortaokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2 ay önce işe başlayan M.A.B.'nın, geçen pazartesi günü 6'ncı sınıfta okuyan 5 kız öğrenciyi sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği öne sürüldü.

OLAYI ÖĞRETMENLERİNE ANLATTILAR

Öğrencilerin olayı beden eğitimi öğretmenine anlatmasının üzerine okul idarecileri durumu emniyete bildirdi. M.A.B., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Karakoldaki ifadesinden sonra savcılığa sevk edilen M.A.B.'nın sorgusu sürüyor.

DHA

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