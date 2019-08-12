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  4. 12 Ağustos 2019 09:34

Çocuğa cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

Adana'da küçük kız çocuğunu cinsel istismar uygulamakla suçlanan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek isteyen şüpheli mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Çocuğa cinsel istismar şüphelisine linç girişimi
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Adana'da küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Ş.T., gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilirken Ş.T.'ye saldırıp linç etmek isteyen çocuğun yakınları ve mahalle sakinleri, güçlükle uzaklaştırıldı.

Olay, gece yarısında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Ş.T., iddiaya göre sokakta kız çocuğuna istismarda bulundu. Olayı öğrenen çocuğun yakınları ve mahalle sakinleri, Ş.T.’yi buldu. Ş.T., gruptan kurtulmak için bir binanın damına çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ş.T., polis tarafından ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada grubun saldırısına uğradı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, grup güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ş.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

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