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Çocuklarına işkence yapan babadan pes dedirten savunma

Çocuklarına işkence yapan babadan pes dedirten savunma
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En büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğunu birbirine bağlayıp işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan cani babanın savunması "pes" dedirtti.

İstanbul'un göbeği Kağıthane'de yaşanan insanlık dışı olay "Böyle baba olmaz olsun" dedirtti. Tekstil işiyle uğraşan 35 yaşındaki vicdansız baba Y.C., 4 çocuğuna işkence yapıp videoya kaydetti. "Neden yaptın?" diye sorulduğunda kendisini terk eden eşini geri getirmek için yaptığını ifade etti.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre genç adam ise eşinden intikam almak için insanlık dışı bir yönteme başvurdu. En büyüğü 12 yaşında olan 4 çocuğunu bir araya toplayan adam, çocukları evinin ortasında ip ile birbirine bağladı.

Çocuklarını darp edip bir de videoya kaydeden cani baba, eşine hakaretler yağdırdığı videoyu yakınlarına gönderdi.

İnsanın tüylerini ürperten sahnelerin yer aldığı video ile cani baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Y.C, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.

Sabah

Etiketler işkence darp dayak görüntü gözaltı ifade savunma
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