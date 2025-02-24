Çorbacıda dehşet: Yan baktın kavgasında 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çorbacıda çıkan ''yan baktın'' kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, 22 Şubat akşamı İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki bir çorbacı dükkanında meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan İ.Ç., arkadaşıyla birlikte çorbacı dükkanına gitti. Burada İ.Ç. ve M.Y. arasında yan bakma bahanesiyle kavga çıktı. Kavga sırasında M.Y., İ.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. İ.Ç., kurtarılamadı. İ.Ç.'nin cenazesi dün ikindi namazı sonrası Kartepe ilçesindeki 17 Ağustos Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Polis tarafından yakalanan M.Y.'nin ise işlemleri sürüyor.

DHA