Cübbeli Ahmet tarikat mı değiştirdi ? Açıklama geldi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağa cemaati üyesi Ahmet Mahmut Ünlü'nün tarikat değiştirerek "Kadiri şeyhi" olduğu iddia edilmişti. Cübbeli Ahmet'ten iddialar sonrasında bir açıklama geldi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati’nden ayrılarak Kadiri şeyhi olduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayımlanan videoda Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan olan Cübbeli Ahmet'in Şeyh Ubeydullah El Kadiri adlı şahıstan 'şeyhlik icazeti' aldığı görüldü. Video “Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri şeyhi oldu” notuyla paylaşıldı.

Cübbeli yalanladı

Youtube hesabından yayınladığı videoda konuşan Cübbeli şunları söyledi:

“Uydurmuşlar ki Cübbeli Kadiri Tarikatı’na intisab etti. Ben size dedim ki ağzımdan bir şey duymadan, beni bağlayan yazı, sitelerimden -sitelerim ele geçmediyse tabi- yazılı veya sözlü bir şey duymadan hiçbir şeye inanmayı. Ben efendi hazretlerinin müritliğinden başka dünyada bir şey bekliyor muyum, ahirette bir şey bekliyor muyum? Biz ona intisab ettik. Kimseye intisabımız olmamıştır. Bana halifelik isteyen şefler olmamış mıdır? Çok”

Ne olmuştu?

Cübbeli Ahmet, geçen sene de Şâzelîlik tarikatına üye Şeyh Ubeydullah El Kadiri El Hüseyni olarak bilinen şahısa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak elini öpmüş ve dua istemişti.

İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair tartışmalar artmıştı.

Cübbeli Ahmet, "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: 'Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır' buyurduğu Hüsnü Kılıç’ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.