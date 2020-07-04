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  4. 04 Temmuz 2020 17:42

Cumhuriyet savcısı ve ailesi kaza geçirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü ile araçtaki Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu, eşi ve oğlu yaralandı.

Cumhuriyet savcısı ve ailesi kaza geçirdi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saat 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde trafik kazası meydana geldi.

İznik ilçesinden, Orhangazi ilçesine doğru giden Nurpaşa Özaydın (67) yönetimindeki otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazada sürücü Nurpaşa Özsaydın ile araçta bulunan Kars Cumhuriyet Savcılığı’ndan son yayımlanan hakimler savcılar kararnamesinde Antalya’ya atanan Cumhuriyet Savcısı Erkan Alanoğlu (35), eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dere yatağında hurdaya dönen otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil vinç yardımı ile dere yatağından çıkarılırken, jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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