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DEAŞ'ın finansörleri İstanbul'da yakalandı

DEAŞ'ın finansörleri İstanbul'da yakalandı
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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda eli kanlı terör örgütü için para topladığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüt için sosyal medya platformu üzerinden para topladıkları belirlenen altı şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen altı şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler el kaide deaş terör terörist operasyon gözaltı tutuklama
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