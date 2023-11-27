Doğum gününün ertesi sabahı evinde ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 45 yaşındaki kadın, bu sabah evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’deki Belkoop Sitesi’nde meydana geldi. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan G.A.’nın bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi. Komşuları yalnız yaşayan A.'nın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi. A., içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde G.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. A.’nın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA