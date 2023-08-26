Düğünde yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde yapılan düğünde 3 kişi, kendilerine yemek verilmediği gerekçesiyle kavga ettikleri kardeş olan iki garsonu tabancayla vurdu. Kardeşlerden biri öldü biri yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bostancı Mahallesi’nde meydana geldi. Otelde yapılan yemekli düğüne katılan 3 kişi, kendilerine yemek verilmediği gerekçesiyle garson Ö.K. ve ağabeyi S.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bu kişiler, tabancayla K. kardeşlere ateş etti. İki kardeş yaralanırken, ihbar üzerine düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedaviye alınan S.K.’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.