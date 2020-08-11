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  4. 11 Ağustos 2020 17:44

''Dur'' ihtarına uymayınca, polis havaya ateş açtı

Piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polis havaya ateş açtı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde yaşanan sahte para ihbarlarını titizlikle değerlendirerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR
Kent merkezinde yapılan araştırmada aracın Eski İstanbul Caddesi’nde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan kişilere ’dur’ ihtarına bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler aracı park ederek kaçmaya devam etti.

Havaya ateş açan polis ekipleri takviye polislerin de gelmesiyle iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların aracı bırakarak kaçtığı ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi ederek şüphelileri kovaladığı güvenlik kameralarına yansıdı. 

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