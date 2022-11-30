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E-5'te ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

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İstanbul Küçükçekmece E-5'te bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy mevkii E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü, vakaya giden bir ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra sağ şeride geçerek yol verirken, ambulans sürücüsü şahsa tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde vakaya giden ambulansın siren ve korna çalmasına rağmen önündeki aracı yol vermeden devam etmesi ve bir süre sonra sağa geçtiği görüldü.

Etiketler ambulansa yol vermeyen sürücü küçükmece e-5 ambulans trafik
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