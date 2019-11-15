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  4. 15 Kasım 2019 18:08

El Kaide militanı Tekirdağ'da yakalandı

Tarör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı.

El Kaide militanı Tekirdağ'da yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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