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Eli bıçaklı eşinden korkusundan kendini camdan attı

Eli bıçaklı eşinden korkusundan kendini camdan attı
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Konya'da tartıştığı eşinin elinde bıçakla saklandığı eve geldiğini gören genç kadın korkusundan pencereden atlayarak hastanelik oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde C.S., tartıştığı eşi A.S.'nin elinde bıçakla sığındığı teyzesinin evine gelmesi üzerine 2'nci katın penceresinden atlayıp, yaralandı. C.S. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan A.S. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Değirmenci Mahallesinde meydana geldi. C.S. ve A.S. çifti, evlerinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından evi terk eden C.S., yakındaki teyzesinin evine sığındı. Elinde bıçakla peşinden gelen A.S. ise eve alınmayınca kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada C.S., panik ve korkuyla 2'nci kattaki evin penceresinden atladı. Yaralanan kadın acı içerisinde yardım çığlıkları atarken, A.S. ise çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı C.S., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan A.S.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA

Etiketler kadına şiddet eli bıçaklı eş camdan atladı
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