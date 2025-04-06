BOTAŞ'tan zam kararı! Ekmeğe zammın eli kulağında

BOTAŞ, ekmek üreticilerine sattığı doğalgaza yüzde 21,59 oranında zam yaptı. Bu artışla birlikte ekmek fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor.

Elektrik faturalarına yapılan yüzde 25'lik zammın ardından bir zam haberi daha geldi. BOTAŞ, fırınlara sattığı doğalgazın birim fiyatını 8,54 TL'den 10,39 TL'ye yükselterek yüzde 21,59'luk zam yaptı. Bu artışın ekmek fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

İstanbul Fırıncılar Odası, ocak ayında 200 gram ekmeği 12,5 TL olarak belirlemişti, ancak pek çok fırın fiilen 15 TL'den satış yapıyordu.

Sözcü'nün haberine göre yeni gaz zammıyla birlikte resmi ekmek fiyatının da 15 liraya çıkması bekleniyor.

Sözcü