''Ellediyse ne olmuş, senin g.tün bizim aile şerefimizden daha mı önemli?''

Kocaeli, İzmit'te yaşayan F.A., kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip, saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. F.A., bunun üzerine kızını psikoloğa götürdü; ancak E.A. konuşmadı. Sürekli saçlarını yolan E.A., intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle doktor kontrolüne alınan E.A., mart ayında ise sinir krizi geçirdi. E.A., bu sırada annesine, amcasının 4 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine kızın annesi, amca F.A.'dan şikayetçi oldu. 10 yıldır yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, E.A.'nın Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesine yer verildi.

“ELLEDİYSE NE OLMUŞ, SENİN GÖTÜN BİZİM AİLE ŞEREFİMİZDEN DAHA MI ÖNEMLİ”

Duruşmayı takip eden Gazeteci Caner Aktan, sosyal medyada dikkat çeken mesajlar yayımladı. Gazeteci Aktan şunları yazdı:

“Amcası tarafından istismara uğrayan E.A'nın dedesi ‘ellediyse ne olmuş. senin götün bizim aile şerefimizden daha mı önemli’ dedi. Bunu mahkeme salonunda söyledi. Duruşmada, herkesin gözü önünde. Bu söylendi. Bugün hem de. Çok ciddiyim.

Bugüne kadar sayısız cinsel istismar dosyasını takip ettim. Ancak bugünkü gerçekten içimi parçaladı. E.A.’nın babası istismarı gerçekleştiren kardeşi F.A.’dan şikayetçi olmadı. Aile içinde istismar olayını kapatmaya karar vermişler.

E.A. defalarca intihar girişiminde bulunmuş. E.A.’nın annesi olayın üzerine gitmek istiyor ancak aile içinden tehdit ve baskı görüyor. Bu nedenle de E.A.’nın babasıyla boşanıyorlar. Aile, Bitlis eşrafından tanınmış bir aile ve olayı kapatmak istiyorlar.”