Emekli vatandaş böyle isyan etti: ''Benim vergimle aldıkları maaş haram olsun''

Karaman'da işçi emeklisi olduğunu belirten bir vatandaş, maaşından kalan 7,5 TL ile ay sonuna kadar nasıl geçineceğini sorup "vekiller bu parayla geçinebilirse helal olsun, geçinemem derlerse benim vergimle aldığı para haram olsun" diyerek isyan etti.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt’ta 3 Haziran'da vatandaşların sorunlarını dinledi.

12 gün önce emekli maaşını aldığını ve geri kalan 18 günde geçinmek için cebinde yalnızca 7,5 lira kaldığını söyleyen emekli maden işçisi Ahmet Zorlu, son parasını Ünver’e vererek TBMM’ye götürmesini istedi.

''HARAM OLSUN''

Zorlu, ''7,5 lira param kaldı, daha 18 gün var benim emekli maaşımı almama. Vekillerin ise maaş almasına 12 gün var. 12 gün onlar geçinirse, benim daha 18 gün var maaş almama, ben de geçineceğim. ‘Geçinirim’ diyene helali hoş olsun. Maaşımı aldığında geriye kalanı da göndereceğim. ‘Geçinemem’ diyene, benim vergimle maaş alıp bana ‘şükret’ diyene; benim vergimle aldığı para haram olsun'' dedi.

20 yıl boyunca yer altında çalıştıktan sonra açlık sınırının dahi altında kalan 3 bin lira emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren 3 çocuk babası Zorlu, “Bana şükretmeyi kimse tavsiye etmesin. Benim Allah’a şükür, Allah’a inancım var. Ben imam hatip lisesi mezunuyum. Kime nasıl şükredeceğimi biliyorum. Bana 'şükret' deyip de 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira huzur maaşı alanlara diyorum ki, benim mutlu olmaya, ailemle huzurlu olmaya hakkım yok mu?” diye sordu.

''MECLİS KÜRSÜSÜNE KOYACAĞIM''

Maden emeklisi Ahmet Zorlu’nun verdiği 7,5 lirayı teslim alan CHP Karaman Milletvekili Ünver, “Senin verdiğin bu 7,5 lirayı alıyorum. Dediğin gibi Meclis kürsüsüne koyacağım. Senin ve tüm emeklilerin sorunlarını paylaşacağım. Bu 7,5 lirayla geriye kalan 12 günde nasıl geçinilir, sizin adınıza soracağım” dedi.



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ANKA