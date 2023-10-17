Emlakçıyı bıçakladı, ifadesi şaşkına çevirdi
Bolu'da bir kişi, satın aldığı eve aracılık eden emlakçıyı bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan şahıs, ''Ev aldım, bana evimi göstermiyor'' dedi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; C.I. satın aldığı eve aracılık eden emlakçılık M.F.E. ile tartıştı. Bu sırada C.I., M.F.E.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. M.F.E. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada C.I., polislere, "Ev aldım, bana evimi göstermiyor" dedi. Şüpheli emniyete götürülürken, M.F.E.'nin durumunu iyi olduğu belirtildi.
DHA
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