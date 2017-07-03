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  4. 03 Temmuz 2017 12:06

Emsal karar çıktı ! Siz de o paraları geri alabilirsiniz

Yeni taşındığı eve gelen ilk elektrik faturasında yer alan "açma-kapama bedeline" itiraz eden tüketicinin 2 yıllık hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Emsal karar çıktı ! Siz de o paraları geri alabilirsiniz
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Kayseri 2. Tüketici Mahkemesinin verdiği emsal karara göre, elektriği  borcundan dolayı kapatılmamasına rağmen elektrik faturalarında yer alan  "açma-kapama bedeli" ile karşılaşan tüketiciler, geriye dönük 10 yıl içinde  ödedikleri bu bedeli geri alabilecek.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, elektrik faturasındaki kalemler arasında, Türkiye'deki 21 elektrik  dağıtımı şirketince haksız şekilde alınan "açma kapama bedeli"nin de olduğunu  ifade etti.

Bu bedelin iptali için örnek bir karara imza atıldığını aktaran Şahin,  şunları kaydetti:

"Bu haksız kazançtan kastımız elektrik borcunu ödemeyip, faturayı  yatıramayanların karşılaştığı bedel değil. Önceki kiracı borcunu ödeyip,  elektriği kapatıyor. Yeni kiracı geldiğinde bu kişiden 'açma -kapama bedeli'  alınıyor. 2 yıl önce bize gelen bir tüketicimiz yeni taşındığı evine gelen ilk  elektrik faturasında 'açma-kapama bedeli' adı altında faturasında 24 liralık bir  bedel bulunduğunu ve buna itiraz etmek istediğini söyledi. Tüketicinin talebi  üzerine elektrik şirketine gittik ve derdimizi anlattık. Tüketicinin bir borcu  söz konusu değildi. Şirket bize 'bu bedeli hep alıyoruz.' cevabını verdi. Bunun  üzerine hakem heyetine başvurduk. Hakem heyeti de itirazımızı reddetti. Bu kararı  temyiz ettik ve tüketici mahkemesine başvurduk. İki yılın sonunda mahkeme bunun  yasal olmadığına, hukuksuz bir tahsilat olduğuna karar verdi. Ancak elektrik  kullanılırsa ve tüketici borcunu ödemez de elektriği kesilirse bu paranın  alınabileceğine karar verdi. Mahkeme bu hukuksuzluğu tescil etti. Tüketici bu  ödemiş olduğu bedeli yasal faiziyle geri alacak. Ayrıca yapılan masraflar da  elektrik kurumunca ödenecek."

"Geriye dönük 10 yıl için başvurulabilir"

Şahin, bu emsal karardan sonra borcu olmamasına ve elektriği  kesilmemesine rağmen "açma-kapama bedeli" ödeyen tüketicilerin hakem heyetlerine  başvurabileceğini belirtti.

Tüketicinin dikkatinin ve itirazının yaklaşık 80 milyonu etkilediğini  ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu karardan sonra tüketici geriye dönük 10 yıl için hakem heyetine  başvurarak ödediği bu bedeli geri alabilir. Bundan tapulu ev alıp elektrik  aboneliğine başvuran ancak 'açma-kapama bedeli' ile karşılaşanlar ile yeni bir  eve taşınanlar yararlanabilir. Ayrıca daha önceki kiracının borcu yeni aboneyi  bağlamaz. Yeni abone depozitosunu öder, abone olur. Öte yandan 'açma-kapama  bedeli' değişiyor. Kimi yerde 20 lira kimi yerde  50 lira. Her dağıtım şirketi  kendi kafasına göre bir ücret talep ediyor. Duyarlı tüketicimiz sayesinde haksız  bir kazancın önüne geçildi. Bu sorunu yaşayan herkes bu tüketici sayesinde bu  bedeli ödemekten kurtulacaktır. Bizler genelde faturalarda detaya bakmıyoruz,  toplam borca bakıp ödüyoruz. Halbuki ciddi yanlışlar yapılıyor. Evimize en fazla  beş fatura geliyor, bunlara birer dakika baksak beş dakika sürer. Bazen bu  detaylara bakmadığımız için gereksiz bedeller ödüyoruz. Karşılaştığımız bir  haksızlık varsa buna itiraz edersek hakkımızı alırız."

 
 

ücret iadesi , açma kapama ücreti , elektrik faturası