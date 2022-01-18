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Eşine taciz eden şahsı adliye çıkışı vurdu

Eşine taciz eden şahsı adliye çıkışı vurdu

İ.A., eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gökhan Ö.'yü (35), adliye çıkışı otomobilinde tabancayla vurdu.

Dehşete düşüren olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. İ.A.'nın eşi Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Ö., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 Gökhan Ö. adliye çıkışı kızıyla birlikte otomobiline bindi. Baba-kız adliye önünden hareket edecekleri sırada İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda Ö. tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kızı yara almadı.

 Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ö.'ı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Olayın şüphelisi İ.A. ise, firar etti.

 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, polis merkezine götürüldü.

Etiketler adliye çıkış
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