Eski sevgilisini öldürüp ormana gömmüştü! Ses kaydı ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan genci, eski kız arkadaşı şarkıcı ve model S.S.'nin öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatıldı.

Parmak izinden cesedin Tokat'ta yaşayan S.S. adlı bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonrasında amatör olarak modellik ve şarkıcılık yaptığı öğrenilen S.Ç., S. ile tanışmış ve sevgili olmuştu. Bir süre devam eden ilişki son bulduğunda S. iddiaya göre bunu kabul etmedi. Eline aldığı çiçek buketleriyle Ç.'nin Şişli'deki evine gitti.

KAPIYI ZORLA AÇMAYA ÇALIŞTI

Ancak her defasında kapıdan kovuldu. Hatta bir iddiaya göre kapısını zorla tornavida ile açarak içeri girmeye bile çalıştı. Israrcı tavırlarına devam eden S. çiçek ile birlikte Ç.'nin kapısına dayandı. Ne olduysa o gün oldu.

İddiaya göre Ç., S.'i son gelişinde evine aldı, aralarında hemen tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ç. eline aldığı demir sandalye ayağıyla S.S.'in başına defalarca vurdu ve öldürdü.

Cesetten nasıl kurtulacağını bilemediği için hemen babasını arayıp yardım istedi, birlikte cesedi Sancaktepe'deki ormana götürüp attılar.

''ÖLDÜRECEĞİM YEMİN EDERİM''

Sabah gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Jandarma ekiplerinin cinayetin ip uçlarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştığı öne sürüldü. İddiaya göre Ç. bir paylaşımında S.'i kastederek; "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun" deyip hep babamı annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Bu tehditlerden benim babam baba gibi baba, benim anam ana gibi ana. Şu .... öldüreceğim yemin ediyorum." paylaşımında bulunduğu görüldü.

''KORKTUM BABAMI ARADIM''

Bu paylaşım üzerine şüphelerin yoğunlaştığı Ç. ve babası gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, "Ayrılmış olmamıza rağmen beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Yine evime geldi, tartıştık, olay gerçekleşti. Korktum babamı aradım" dediği öne sürüldü.

CEP TELEFONU KAYDI DA ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şarkıcının cinayetten önceki günlerde S.'in elinde çiçekle kapıya dayandığı anlarda yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı.

Bu kayıtların birinde, kapı çalıyor ve S.Ç. 'Kim o?' diye soruyor kapıdaki kişi 'çiçekçi' diye yanıt veriyor. Kapıyı açtığında da S.S. 'Aç bir şey diyeceğim sana' diyor.

Ç. 'hayır deme bana bir şey demeye hakkın yok polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun sen bana ya' diyor. Bunun üzerine S.S., 'Sen beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya ben kapıda bekliyorum' diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor. S.Ç., 'Evet attıracağım, attırmak istemiyorum.' diyor.

Devamında da 'Ha çiçekçi ya çiçekçi defol senin burada ne işin var yarın mahkeme var ne işin var burada. Pislik defol o çiçeği al oradan. Benim sana ihtiyacım falan yok. Benim neden sana ihtiyacım olsun bana ne senin sıkıntılarından. Allah'ım hala kapımı çalıyor ya bir de gece de geldi ya. Sapık mısın defol dünden beri iki çiçek bırakmış kapıma.' diyerek S.'e tepki gösteriyor.

Sabah