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Eve kanlı baskın: 1 ölü, 2 yaralı

Eve kanlı baskın: 1 ölü, 2 yaralı
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Aksaray'da bir apartman dairesine gelen 3 kişi, bir kişiyi tabancayla öldürüp, 2 kişiyi yaralayarak kaçtı.

​Olay, saat 11.00 sıralarında Pamucak Mahallesi Bölcek Caddesi’ndeki Terzioğlu Apartmanı’nın 2’nci katında meydana geldi. Dairede bulunan R.T., A.Ş. G. ve K.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Bir süre sonra eve 3 kişi geldi. Bu kişiler, R.T.’ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdü, A.Ş.G.’yi sol bacağından, K.B.’yi de sağ omzundan vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri A.Ş.G. ve K.B.’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. R.T.’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis, şüphelileri, kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler aksaray apartman silahlı saldırı
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