Evlat dehşeti! Annesini öldürüp, babasını yaraladı

Erzurum'da birlikte yaşadığı annesini öldürüp, babasını ağır yaralayan 25 yaşındaki genç, yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi. Ahmet Yavuz K., henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Serpil (57) ve babası Nevzat K. (62) ile tartıştı. Ahmet Yavuz K., mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Oğlunun bıçak darbesiyle Serpil K. hayatını kaybederken, baba oğluyla bir süre arbede yaşadı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak evden kaçan baba, karşı komşusunun evine sığındı. Saldırganın elinden bıçağı alarak etkisiz hale getiren komşu, daha sonra polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis, babasıyla yaşanan arbede sırasında yaralanan Ahmet Yavuz K. ve babası için ambulans istedi. Ağır yaralı baba ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ahmet Yavuz K. ise Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan baba Nevzat K.'in mali müşavir olduğu yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle evinden çalıştığı öğrenildi.

DHA