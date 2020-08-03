Facia geliyorum demiş! Tekne faciasında yeni gelişme

İzmir'in Foça ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve sahil güvenlik ekiplerince aranıyor.

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

KAPTAN TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan teknenin kaptanlığını yapan Adem D'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KAZA KAÇINILMAZDI"



Olay yerine ulaşan ve ilk cesedi sudan çıkaran Boueno Su Sporları İşletme Sahibi Ferhat Yılmaz, olayı anlattı.

Dün jet ski ile denize açıldığı esnada denizden birinin kendisine el salladığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Hemen yardıma gittim. 2 kişi teknenin üzerindeydi. Suda insanların olduğunu gördüm. Cesetlerden birini ben çıkardım. Suyun altından çıkarıp kenara getirdim. Ölmüştü kurtaramadık. Arkadaşlarımız hala kayıp olan 1 kişiyi arıyorlar. Kaza da yaklaşık 5 metrelik bir tekneye 10 kişi binmişler. Akşam da hava biraz sertti. Kaza kaçınılmaz gibi bir şey oldu. Benden önce olay yerine ulaşanlar vardı ben daha sonra fark ettim hemen hızla olay yerine gittim."

Yılmaz, olay yerine ulaştığında 4 kişinin de öldüğünü gördüğünü, teknenin de tamamen battığını sözlerine ekledi.