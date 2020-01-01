FETÖ'cü ismin telefonundan cinsel istismar çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisakı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Marmara Üniversitesi'nin eski akademisyeni A.S.B'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, sanığın cep telefonunda birçoğu üniversite içindeki kadın çalışanlar ve öğrencilerin gizli ve uygunsuz görüntüleri bulunması üzerine mahkeme heyeti, sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma sonucunda ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hakkında dava açılan Marmara Üniversitesinde görevli eski akademisyen A.S.B'nin yargılandığı mahkemeye gelen raporda, sanığın başka suça konu eylemlere de karıştığı ortaya çıktı.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR TELEFONUNDAN ÇIKTI

Davaya bakan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanık A.S.B'nin cep telefonu ve dijital materyallerine (hard disk vb. ) ilişkin adli bilişim uzmanına hazırlattığı bilirkişi raporunda, hard diskte örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait videolar ile ayrıca silinmiş alanlarda gizli olarak kayıt altına alındığı anlaşılan ve kadınların bacak kısımlarını içeren çok sayıda fotoğraf dosyasının bulunduğu ortaya çıktı.

Raporda, yine başka bir sabit diskte örgütsel dokümanla cep telefonu kamerası ile gizli olarak kayıt altına alındığı anlaşılan ve kadınların gizli çekilmiş görüntülerden oluşan dosyanın yer aldığı belirtildi.

ÇOĞU OKUL VE ÜNİVERSİTE ORTAMINDA ÇEKİLDİ

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemede gizli olarak kayıt altına alındığı anlaşılan kadınlara ait çok sayıda fotoğraf dosyasının bulunduğu belirtilen raporda, bu fotoğrafların bir çoğunun okul-üniversite ortamında çekildiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu rapor üzerine mahkeme heyeti, sanık hakkında ''Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanılmak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal'' ve 'müstehcenlik'' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanık A.S.B'nin örgüt içinde özel oluşturulan akademisyen evlerinin sorumluluğunu yapması, Kadıköy bölgesinde ''bölge abiliği'' yapması ve himmet topladığı gerekçesiyle, sanığın örgüt içindeki konumu, örgüte sağladığı faydayı dikkate alarak, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık A.S.B. hakkında atılı suçlardan başlattığı soruşturma devam ediyor.