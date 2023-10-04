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FETÖ'nün KPSS evleri soruşturması: 2 gözaltı

FETÖ'nün KPSS evleri soruşturması: 2 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün KPSS çalışma evlerine dair soruşturmada 2 gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmasında, örgüt üyelerinin, bu evlerde gizli haberleşme programı ByLock hesabına giriş yapmak için bazı GSM hatlarını kullandıkları belirlendi.

Bu hatların gerçek kullanıcıları oldukları tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Etiketler kpss fetö pdy gözaltı operasyon kpss çalışma evleri
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