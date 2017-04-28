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  1. 28 Nisan 2017 07:39

Genç şarkıcının esrarengiz ölümü

Sakarya'da bir gazinoda şarkıcılık yapan 20 yaşındaki Şerife T., silahla göğüsünden vurularak öldürüldü.

Genç şarkıcının esrarengiz ölümü
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Sakarya'da bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife T. (20) göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife T.(20), tabancayla göğsünden vurulmuş halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Karasu’nun Limandere Mahallesi’nde bir gazinoda sahneye çıkan Şerife T., önceki gece bir arkadaşı tarafından Ferizli İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Göğsünden tabancayla vurulan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şerife T.'nin arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, Şerife T.'yi hastaneye kendilerinin götürmediğini söylediği öğrenildi. Polis, genç kadını hastaneye bırakıp kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Habertürk

cinayet , gazino , şarkıcı