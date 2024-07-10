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Gölette facia: Peş peşe 3 kişi hayatını kaybetti

Gölette facia: Peş peşe 3 kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki çocuk çırpınmaya başladı. Küçük çocuk ile onu kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 112 Kızıkhamurkesen kırsal mahallesinde çobanlık yapan kardeşlerden serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki D.B. bir anda suda çırpınmaya başladı.

PEŞ PEŞE KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADILAR

Kardeşinin boğulduğunu gören 18 yaşındaki B.B. suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken o da gözden kaybolunca 21 yaşındaki İ.U. kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da gözden kayboldu.

Kaybolan 3 kişiden birinin cesedi vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi ve jandarma dalgıç ekibi ile AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmayla diğer 2 kişinin de cesedini göletten çıkarttı.

İHA

Etiketler gaziantep gölet boğulma
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