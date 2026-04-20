Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama, bir kırmızı bülten!

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku soruşturması kapsamında firari şüpheli U.A.'nın kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranması için resmi süreç başladı. Öte yandan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ç.Ö. tutuklandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Firari şüpheli için kırmızı bülten

Adalet Bakanlığı, Amerika'da bulunan firari şüpheli U.A.'nın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara gönderdi.

Başhekim de tutuklandı

Öte yandan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ç.Ö., savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bursa'dan Tunceli'ye getirilen ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan Ö., tutuklandı.

 

İHA

