Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı: ''Hiroşima’nın 30 katı enerji boşaldı, fayları tetikleyebilir!''
Güncelleme:

Japonya'nın kuzeyinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının dehşete düşüren boyutunu rakamlarla açıkladı. "Hiroşima'ya atılan atom bombasının tam 30 katı enerji açığa çıktı" diyen Prof. Dr. Ercan, Pasifik Ateş Çemberi'ndeki bu dev kırılmanın dünya genelindeki diğer fay hatlarını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Japonya’nın kuzeydoğu açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, sadece bölgeyi değil, sismik enerji verileriyle bilim dünyasını da şoka uğrattı. Dev sarsıntı sonrası tsunami alarmı verilirken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden sarsıntının yıkıcı gücüne dair sarsıcı bir kıyaslama paylaştı.

Prof. Dr. Ercan, 10-13 kilometre gibi sığ bir derinlikte gerçekleşen depremin yarattığı gücü şu sözlerle özetledi:

"Depremde yarım megatonluk bir erk boşalmış olup, bu yaklaşık Hiroşima’ya atılan bombanın 25 ile 30 katıdır. Pasifik Ateş Çemberi içindeki bu dalma-batma kuşağı, dünya üzerinde yılda sadece 2 ila 5 kez bu büyüklükte enerji üretir."

Dünya Genelinde "tetiklenme" riski

Ercan, bu denli büyük bir enerji boşalımının yerel bir olayla sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti. "Uzak etki" kavramına vurgu yapan profesör, sarsıntının tüm yer kabuğunu sarstığını ve dünyanın farklı noktalarındaki hassas fay hatlarında depremleri tetiklemesinin olağan olduğunu ifade etti.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu merkezli sarsıntının ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgeleri için en üst düzeyde alarm verdi. Deniz tabanındaki kırılmanın "süpürtü dalgası" (tsunami) oluşturduğunu belirten uzmanlar, kıyı şeridinde dalga boyunun 3 metreye ulaşabileceği uyarısında bulunarak tahliye işlemlerini hızlandırdı.

