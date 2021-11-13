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Hacizde kadın avukatlara dayak: İstenen ceza belli oldu

Hacizde kadın avukatlara dayak: İstenen ceza belli oldu

Ankara'da, avukatlar Nuriye Zeynep M. ve Hilal Yılmaz P., icra memuruyla birlikte haciz işlemi için evine gittikleri Ahmet G. tarafından darbedildi.

Avukatlar Nuriye Zeynep M. ve Hilal Yılmaz P., icra memuru Begüm Y. ile birlikte borcu nedeniyle haciz işlemi uygulanan Ahmet G.'nin Keçiören ilçesindeki evine gitti. Eşinin haber vermesi üzerine eve gelen Ahmet G., avukatlara tepki gösterdi. Ahmet G., Hilal Yılmaz P.'ı kolundan tutup itekleyerek, tokat attı. Ahmet G., araya giren Nuriye Zeynep M.'nin de başına yumrukla vurup, yere düşürdü. Kendilerini evin tuvaletine kilitleyen avukatlar, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hastaneye götürülen avukatlar darp raporu alarak, Ahmet G.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Ahmet G., savcılık ifadesinde avukatların haciz işlemi sırasında evinde bulunmalarının yanlış olduğunu, eşinin sadece icra memurunu evine davet ettiğini; ama avukatların da içeri girdiklerini söyledi. Ahmet G., avukatlara şiddet uygulamadığını, sadece evinden çıkmaları için uyardığını ve omuzlarına dokunarak evinden çıkarmak istediğini ileri sürdü.

 6 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ
Soruşturma sonunda Ahmet G. hakkında 'hakaret' ve 'cebir ile görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, avukatlar Nuriye Zeynep M. ve Hilal Yılmaz P.'ın haciz işlemi sırasında bulunmalarının icra memurunun kabulü ve ikamet sahibinin eşinin daveti üzerine olduğu belirtildi. Müşteki beyanları, hastane raporları ve şüpheli beyanı ile suçu işlediği belirtilen Ahmet G.'nin 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Etiketler ahmet avukat darp
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