Hakkari'de külçe külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araçta yapılan aramada İran menşeli, 19 kilo 960 gram ağırlığında, altın olduğu değerlendirilen külçeler ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığının yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada İran menşeli, 19 kilo 960 gram, altın olduğu değerlendirilen külçeler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."