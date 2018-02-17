Soyağacından sonra şehit tespit sistemi de çöktü !
Soyağacından sonra şehit tespit sistemi de çöktü !
Erdoğan'dan flaş açıklama: Müjdeye doğru koşuyoruz
Erdoğan'dan flaş açıklama: Müjdeye doğru koşuyoruz
Sınır karakoluna havanlı saldırı: Yaralı askerler var
Sınır karakoluna havanlı saldırı: Yaralı askerler var
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
D-100'de kaza ! Ankara istikameti kapandı
D-100'de kaza ! Ankara istikameti kapandı
Vurgunculara 72 ilde eş zamanlı operasyon: 118 gözaltı
Vurgunculara 72 ilde eş zamanlı operasyon: 118 gözaltı
Tüylerinizi diken diken edecek ! Mezarından sesler gelince...
Tüylerinizi diken diken edecek ! Mezarından sesler gelince...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Şubat 2018 17:18

Hakkari'de külçe külçe altın ele geçirildi

Hakkari Valiliği, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 19 kilo 960 gram ağırlığında altın külçeler ele geçirildiğini duyurdu.

Hakkari'de külçe külçe altın ele geçirildi
A+ A-

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araçta yapılan aramada İran menşeli, 19 kilo 960 gram ağırlığında, altın olduğu değerlendirilen külçeler ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığının yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada İran menşeli, 19 kilo 960 gram, altın olduğu değerlendirilen külçeler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

AA

hakkari , yüksekova , külçe altın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM