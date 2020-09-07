''Hangimiz daha çok seviyor'' tartışması cinayetle bitti

Olay, 4 Eylül tarihinde sabah 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre gezdikleri otomobilde uyuşturucu madde kullanan çocukluk arkadaşları Yunus Ö. ve Naim K. arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Yunus Ö. Naim K.'ı, Naim K. da Yunus Ö.'ı daha çok sevdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Yunus Ö., Naim K.'a ‘beni çok sevdiğini ispatla’ dedi. Bunun üzerine otomobilde bulunan tüfeği alan Naim K., tüfeği Yunus Ö.'a doğrultarak ateş etti. Yunus Ö., baş ve göğüs bölgesinden, o sırada yoldan geçmekte olan Sabri Z. ise sırtından vurularak yaralandı.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPMIŞ

Naim K., yerde hareketsiz yatan arkadaşını hayata döndürebilmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Daha sonra çevredekilere ambulansı aramalarını söyleyen Naim K., olay yerine gelen ambulansın siren seslerini duyması üzerine kaçtı. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabri Z.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Naim K.'ı suç aleti tüfekle birlikte Merkez Karatay ilçesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Naim K. emniyetteki sorgusunda, "Yunus Emre benim samimi arkadaşım. Kullandığımız uyuşturucu maddenin etkisi ile araç içerisinde kavga ettik. Bunun üzerine tüfekle ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Naim K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.