Hastanede dehşet! Tedavi gören kadın, kendini çarşafla pencere demirine astı

Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki Zeynep S.P. kendini asarak intihar etti.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye 31 Ekim'de yatışı yapılıp tedavi gören Zeynep S.P.(35) kaldığı odada kendini çarşafla pencere demirine astı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık çalışanları tarafından asılı halde bulunan Zeynep S.P., bulunduğu yerden indirilip acil servise kaldırıldı. Zeynep S.P. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.