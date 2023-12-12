Hastanedeki Halil Umut Meler'den ilk fotoğraf

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in hastaneden ilk fotoğrafı geldi.

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı ve bazı kişilerin yerdeyken tekmelediği Halil Umut Meler'in tedavisi devam ederken Meler'den ilk görüntü geldi.

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in son durumu ile ilgili bilgi paylaştı. Yörübulut, ''Halil Umut Meler'i 1 gün daha burada tutacağız ve yarın sabah taburcu etmeyi planlıyoruz'' dedi.

Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirten Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut, "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Gözdeki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyinde tekrar kontrol yaptık, hasar yok. Sol gözde kalıcı bir hasar kalmayacak. Tüm branş dallarımız inceledi. Sabah biraz tansiyonu yükseldi. O tansiyonu kontrol altına aldık. Bugün tekrar misafirimiz olacak. Çarşamba sabahı taburcu olmasını planlıyoruz" dedi.

Yörübulut, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meler'in acil servise gelmesinin ardından ilk muayenesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Daha sonra röntgen ve ileri tetkik tomografileriyle birlikte özellikle beyinden karın bölgesine kadar Meler'in taramasının yapıldığını ifade eden Yörübulut, bir gazetecinin "Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik olarak ne durumda?" sorusuna Yörübulut, "Hasta mahremiyetine girdiği için onları yarın yakınları sizlere açıklar ama hayati tehlike olmaması bizim için sevindirici" yanıtını verdi.