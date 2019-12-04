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  4. 04 Aralık 2019 16:03

Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir minibüsün devrildi. Minibüsün devrilmesi sonucu oluşan kazada araç sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı
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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Sulusaray ilçesinden Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halinde olan M.D (60) idaresindeki 66 HB 228 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüsün kırılan ön camından kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında sürücü devrilen aracını çekici yardımı ile kaldırdı. Bakliyat satışı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen şahıs sağa sola savrulan ürünlerden kurtarabildiklerini topladı.

İHA

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