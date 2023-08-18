Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kardeş ağır yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi'nde sabah saatlerinde S.D. (24) husumet nedeniyle tartıştığı akrabaları İ.B. (40) ve A.B. ile (45) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. belindeki silahla akrabası İ.B. ve A.B.'ye kurşun yağdırdı.

Olayda İ.B. karnından aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanırken ağabeyi A.B. ise ayağından yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan İ.B. ise Kaşüstü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

S.D. olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşırken yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

İHA