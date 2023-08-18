  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Husumetli akrabalar arasında silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı
Güncelleme:

Trabzon'un Araklı ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kardeş ağır yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi'nde sabah saatlerinde S.D. (24) husumet nedeniyle tartıştığı akrabaları İ.B. (40) ve A.B. ile (45) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. belindeki silahla akrabası İ.B. ve A.B.'ye kurşun yağdırdı.

Olayda İ.B. karnından aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanırken ağabeyi A.B. ise ayağından yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan İ.B. ise Kaşüstü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

S.D. olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşırken yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

İHA

Etiketler trabzon araklı silahlı kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk takımları Avrupa'da şov yaptı! İşte UEFA ülke puanı sıralaması
İletişim Başkanlığı'ndan Türk gemisine baskınla ilgili eleştirilere yanıt
Fatih Portakal Eylül'ü işaret etti: Zam gelmemesi mümkün değil
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil! 750 bin TL altında iki model kaldı
Elektrikte zam oyunu: Dağıtım bedeli, enerji bedelini geçti
Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon beklentisi uçtu
Altın fiyatları için ''son 48 saat'' uyarısı! Düşüş devam edecek mi?
Hoynat Adası turist akınına uğruyor
Piyasalar karıştı! Dolar zirvede, altın düşüşte!
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları