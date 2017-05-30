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  4. 30 Mayıs 2017 16:28

İftar yemeği hazırlarken kocasını bıçakladı !

Kocaeli'de iftar yemeği hazırlarken kocasıyla tartışan kadın kocasına bıçakla saldırdı.

İftar yemeği hazırlarken kocasını bıçakladı !
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Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde dün akşam iftar için yemek hazırlayan Kübra G., tartıştığı eşi Özgür G.'ye elindeki bıçakla saldırdı. Kolu ve bacağından yaralanan Özgür G., hastanede tedavi altına alındı.

Körfez Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iftar için yemek hazırlayan Kübra G. ile eşi Özgür G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen Kübra G. yemek hazırlarken kullandığı bıçakla eşine saldırdı. Özgür G. kolu ve bacağına aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı. Özgür G. kaldırıldığı Derince eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Kübra G. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

tartışma , koca , iftar yemeği , bıçak