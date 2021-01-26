  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ocak 2021 08:51

İğrenç olay! Köpeklere tecavüz ederken yakalandı

Edirne'de bir kişi, metruk binada yavru köpeklere tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde bulunan 3 köpek, hayvan bakımevine götürüldü.

İğrenç olay! Köpeklere tecavüz ederken yakalandı
A+ A-

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Hacımestan Sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sokak üzerindeki metruk bir binada yalnız yaşayan S.A.'nın bakma bahanesiyle binaya aldığı yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine mahalleye giden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri içeriye girdiğinde kendilerini gören S.A.'yı pantolonunu toplamaya çalışırken yakaladı. S.A., gözaltına alınırken, evde bulunan 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçice Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan ve daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen S.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

cinsel istismar , edirne , yavru köpek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM