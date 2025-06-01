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İBB'ye 5. dalga operasyonda gözaltı sayısı yükseldi

İBB'ye 5. dalga operasyonda gözaltı sayısı yükseldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltı sayısı 34'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon başlatılmış, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında, 7 şüphelinin ise firari konumda olduğu belirlendi.

İHA

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Etiketler ibb gözaltı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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