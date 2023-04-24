İngiliz turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz turist, otel odasında ölü bulundu.
Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan İngiliz turist Easton Philip'in (69) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri harekete geçti.Odaya giren otel çalışanları, Philip'i yerde hareketsiz bulunca 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.
Easton Philip'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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