İranlı travestinin boğazını kesip...

İstanbul'da kaldıkları apartta İranlı arkadaşının boğazını keserek öldüren İranlı zanlı A.K. Bursa’da 2 kadın sürücünün aracını gasp etmeye çalışırken yakalandı.



Olay İstanbul'un en işlek semptlerinden birinde bulunan 3 katlı bir apart otelin bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir apart otelde kalan İran uyruklu kişinin odasından sabah saat 05.00 sıralarında seslerin geldiğini duyan apart görevlileri odanın kapısını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı. Otel çalışanları odada biri transseksüel 2 İranlının birlikte kaldığını daha sonra birinin ayrıldığını söyledi. Olaydan sonra yapılan adli tıp incelemesinde cesedin transeksüel kişiye olduğu tespit edildi.

2 ayrı kadına ait araçları gasp etmeye çalıştı

Olayla ilgili aranan şahıs Bursa’da yakalandı. Alınan bilgilere göre katil zanlısı A.K. Osmangazi ilçesi İl Sağlık Müdürlüğü otoparkında aracını park eden Y.Ş. isimli kadının aracını gasp etmeye çalıştı. Genç kadın durumu fark edince aracının camlarını kapatarak olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadının gitmesi üzerine zanlı A.K. olay yerinden kendi kullandığı 34 TBC 40 plakalı ticari araçla ayrıldı. A.K. bu sefer de Fethiye Mahallesi mezarlık civarında Müşteki M.Ş. isimli kadına ait araca kendi idaresindeki taksiyle çarptı. Zanlı, kadını araçtan indirerek biber gazı sıkıp bıçakla korkutarak aracını gasp etmeye çalıştı. Bu girişimi de başarısız olan A.K. aynı ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul’dan taksiyle Bursa’ya kaçmış

İhbar üzerine A.K.’nin yakalanması için çalışma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı Fethiye Mahallesi’nde yakaladı. A.K.’nin kullandığı ticari takside arama yapan ekipler, aracın ön koltuğunda kan izlerine rastladı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan ekipler, şahsın İstanbul'da işlenen cinayetten sonra Esenlerden ticari taksiyle Bursa’ya doğru hareket ettiğini, Osmangazi Köprüsü’nü geçtikten sonra taksi şoförünü araçtan indirip bıçakla yaraladığı, 200 TL parasını ve taksi şoförüne ait ticari aracı gasp ettiğini tespit etti.

Şahıs ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.