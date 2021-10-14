  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var

İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var

İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye alarak bıraktıkları saptandı.

Yapılan teknik takibin ardından şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram esrar, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL'lik çek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

DHA

Etiketler çiftlik iş adamı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son anket AK Parti ve MHP'ye ''geçmiş olsun'' dedi... Meclis aritmetiği değişti
MasterChef'te bir ilk! İzleyici de, ünlü şefler de yarışmacılar da şaşkın
Bilim insanlarını endişelendiren görüntüler! Yeni salgın buradan çıkabilir
En etkili koronavirüs aşısı belli oldu! Antikor seviyesi tam 76 kat arttı
Karadeniz'de tarihi keşif...
Lise öğrencisine cinsel organlı taciz için mahkemeden şoke eden karar
Dünyanın en güçlü 50 kadını açıklandı
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler
Erdoğan'dan Merkez Bankası'nda geceyarısı operasyonu: 3 isim gitti, dolar uçtu!
Havalimanında şoke eden anlar! Çırılçıplak soyundu