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  4. 18 Eylül 2018 14:49

İstanbul Levent'te silah sesleri

Levent'te İş Kuleleri önünde havaya ateş açan bir kişi güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul Levent'te silah sesleri
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Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre otomobiliyle saat 14.30 sıralarında Levent, Menekşe Sokak üzerindeki İş Kuleleri önüne gelen bir kişi, arabasını yol üzerine park ederek yanındaki tüfekle etrafa ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yerdeki tüfek ve çanta üzerinde inceleme yaptı, tüfek polis merkezine götürüldü.

 

 

DHA

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